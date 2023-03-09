В Нижнем Тагиле частные ассенизаторы продолжают незаконно сливать нечистоты в колодцы и реки (ВИДЕО)

Читатели АН «Между строк» продолжают жаловаться на частных ассенизаторов, которые незаконно сливают нечистоты в колодцы и реки в районе дома № 1а на Черноисточинском шоссе. По словам очевидца, ассенизаторские автомобили можно увидеть здесь регулярно.

«Эти частники ездят не первый раз сюда, выливают отходы жизнедеятельности в речушку местную или прямо в колодцы. Странно, почему ещё “Водоканал-НТ” на них не пожаловался. Надо, чтобы ими не только полиция занялась, но и природоохранная прокуратура, а также Следственный комитет. А иначе они так и будут беспредельничать», — рассказал АН «Между строк» очевидец.

Мужчина уже обращался в полицию, после чего правоохранители провели осмотр места и организовали проверку для принятия обоснованного решения.

АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что материал был направлен в Роспотребнадзор. В ведомстве редакции сообщили, что в переданных материалах не был зафиксирован факт слива нечистот из машины, поэтому все документы были возвращены обратно в полицию.

«В документах не был зафиксирован факт слива нечистот из машины, поэтому мы вернули материалы дела обратно в полицию. Если бы было видео, на котором видно, как именно эта машина сливает нечистоты, то подтверждение бы имелось. Правоохранители могут выяснить по номеру машины, который имеется на видео, владельца и кому она принадлежит: организации или частному лицу. Мы этого сделать не можем», — пояснили АН «Между строк» в Роспотребнадзоре.