В Нижнем Тагиле частные ассенизаторы сливают нечистоты в колодцы и речку (ВИДЕО) 

Накануне в Нижнем Тагиле читатель АН «Между строк» заметил, как на Черноисточинском шоссе, 1а недобросовестный ассенизатор сливает нечистоты в городской колодец.

«Эти частники ездят не первый раз сюда, выливают отходы жизнедеятельности в речушку местную или прямо в колодцы. Странно, почему ещё “Водоканал-НТ” на них не пожаловался. Надо, чтобы ими не только полиция занялась, но и природоохранная прокуратура, а также Следственный комитет. А иначе они так и будут беспредельничать», — рассказал АН «Между строк» очевидец.

Мужчина позвонил в полицию, правоохранители приехали на место происшествия.

«Вчера в полицию обратился молодой человек с сообщением о сливе в реку нечистот. Полицейские провели осмотр места происшествия, в отделе полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское” по данному факту организована проверка для принятия обоснованного решения», — пояснили АН «Между строк» в ведомстве.

В Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что по данному факту также будет проведена проверка.