В Нижнем Тагиле ЦГБ №1 возобновила плановую госпитализацию пациентов

Стационар городской больницы № 1 на Вагонке, который в марте 2020 года был перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом, частично возвращается к оказанию специализированной помощи. С 5 февраля 210 коек выделены в хирургическом, нейрохирургическом, гинекологическом, травматологическом, терапевтическом и кардиологическом отделениях, а также шесть коек в реанимации. За первую неделю работы было госпитализировано более 80 пациентов с различными диагнозами.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ЦГБ № 1, высвобождение коечного фонда происходило постепенно. Решение было принято в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным медучреждения, на протяжении последнего месяца в городе наблюдается стойкая тенденция к преобладанию выписки над поступлением новых пациентов.

«Возвращение к оказанию специализированной помощи населению мы долго ждали и очень рады. Да, мы продолжаем приём пациентов с ОРВИ и пневмониями, но надеемся, что в скором времени вернёмся полностью к прежнему режиму работы», — говорит главный врач Александр Павловских.

Отметим, что в ЦГБ № 1 продолжает работать «красная зона». Потоки пациентов разделены тамбурами и шлюзами. В каждой зоне имеются свои лифты, организовано второе приёмное отделение, куда доставляются пациенты скорой помощью или по направлению из поликлиник. А перед началом госпитализации «обычных» пациентов в отделениях была проведена тщательная дезинфекция.

На время перепрофилирования больницы часть медперсонала прошла переобучение и оказывала помощь по терапевтическому направлению. Сейчас они переведены на работу в отделения по своим специальностям. Штат больницы полностью укомплектован и готов к приёму пациентов, отмечают в учреждении.