В Нижнем Тагиле Центральное кладбище расширят на 18 га и перенесут границу города

Мэрия Нижнего Тагила планирует расширить Центральное кладбище на 18 гектаров. Как сообщает «Тагильский рабочий», глава города Владислав Пинаев провёл совещание, на котором обсудил второй этап стройки. Мэр рассказал, что предстоит ввести в эксплуатацию часть кладбища, которая была была подготовлена несколько лет назад.

«Нам предстоит открыть ту часть Центрального кладбища, которая была сделана несколько лет назад, но так и не введена в эксплуатацию из-за проблемы примыкания к дороге. Мы обсудили и второй этап строительства на участке 18 гектаров, наметили дорожную карту реализации этого проекта», — сказал Пинаев.

Как пояснили представители управления городским хозяйством, простой на первом этапе возник из-за недобросовестных действий подрядчика. Исполнительная документация по проекту не была передана заказчику, но её изъяли и теперь восстанавливают. Также проектировщик не смог согласовать в управлении автодорог Свердловской области примыкание объекта к трассе, поэтому подъездного пути на новое кладбище не существует.

Отметим, что на участках междугородних дорог примыкания можно повторять не чаще чем через 600 метров, а между существующим въездом на Рогожино и новым около 160 метров.

Тогда специалисты предложили перенести административную границу города чуть дальше, чтобы кладбище находилось внутри города. Ограничения с примыканием кладбища на внутригородскую дорогу не распространяются. Глава города поручил урегулировать данный вопрос с Автодором до августа 2022 года, чтобы в сентябре приступить ко второму этапу строительства — обустройству участка в 18 гектаров под захоронения.

Как рассказал мэр города Владислав Пинаев, проект прошёл госэкспертизу, на него получено бессрочное заключение. Если не потребуется корректировок, уже в марте заказ выставят на торги для выбора подрядчика. Стоимость второго этапа кладбищенской стройки — порядка 47 млн рублей. На данный момент у города есть 26 млн рублей, остальные средства будут изыскиваться в процессе стройки.

«Нам надо чётко понимать, что если начинать второй этап, то нужно его завершить, не допуская больше отсрочек. Хорошее современное кладбище Нижнему Тагилу необходимо», — резюмировал Владислав Пинаев.

Напомним, в ноябре 2021 года обсуждался вопрос расширения Центрального кладбища на 10 гектаров. Тогда планировалось, что городу выделят 20 млн рублей.