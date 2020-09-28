В Нижнем Тагиле Cadillac протаранил пассажирский автобус

В Нижнем Тагиле вечером 28 сентября произошло массовое ДТП с участием трёх автомобилей и пассажирского автобуса. По информации отдела пропаганды ГИБДД, автомобиль Cadillac въехал в пассажирский автобус, после чего оба транспортных средства отбросило на другие машины. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы происшествия, водитель иномарки находился в состоянии опьянения.

В ГИБДД рассказали, что инцидент произошёл в 17:20 у дома № 24 по Восточному шоссе. 47-летний водитель автомобиля Cadillac, следуя со стороны улицы Юности в сторону Северного шоссе допустил столкновение с впередистоящим пассажирским автобусом «ПАЗ». После этого иномарка врезалась в автомобиль Kia Rio, а автобус допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

В ведомстве добавили, что пассажирский автобус следовал по маршруту № 055 «Вокзал – Площадь Танкостроителей», в салоне находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал. В результате ДТП все транспортные средства получили механические повреждения. Медицинская помощь никому из автовладельцев также не потребовалась.

Водитель автомобиля Cadillac отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.