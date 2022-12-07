В Нижнем Тагиле бывшую сотрудницу полиции дважды оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд оштрафовал бывшую сотрудницу полиции за дискредитацию ВС РФ. Женщина попала в поле зрения ФСБ и МВД после того, как стала активно предлагать через юридическую фирму свои услуги в оформлении медицинских справок, позволяющих мужчинам «откосить» от армии и мобилизации. За 150 тысяч рублей она помогала призывникам пройти обследование у «своих» врачей, которые должны были «найти» у них заболевание, позволяющее получить освобождение от службы в армии и выдать соответствующие документы. В личных беседах с клиентами она распространяла информацию, дискредитирующую российскую армию. В отношении женщины были составлены два административных дела по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе суда, по каждому делу экс-полицейской был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В суде также отметили, что женщина не согласна с решением и, возможно, будет его обжаловать.

Правоохранители проводят проверку в отношении врачей, которые работали с юркомпанией.