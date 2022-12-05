В Нижнем Тагиле силовики задержали местную жительницу, которая торговала военными билетами

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали женщину-юриста, предлагавшую призывникам за 150 тысяч рублей пройти «своих» врачей, которые должны были «найти» у них заболевание, позволяющее получить освобождение от службы в армии и выдать соответствующие документы, сообщает URA.RU.

«Женщина обещает гарантированное оформление “белого” военного билета. Просит 150 тысяч рублей за пакет услуг: договор с врачами, поддержку и защиту в суде», — приводит агентство слова своего собеседника.

Он отмечает, что часть денег в этой схеме предназначалась врачу в Нижней Туре, который подбирал призывнику один из диагнозов в «Расписании болезней».

Фирма предприимчивой тагильчанки находится в центре города и представлена как компания, занимающаяся оформлением банкротства и отсрочкой от армии. Задержанная заявила, что действует законно и не боится ответственности. В отношении неё возбудили несколько административных дел о дискредитации армии РФ.