В Нижнем Тагиле бывший зэк 4 раза порезал собутыльника во время спора о том, какая колония круче

Дзержинский районный суд вынес приговор в отношении 27-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи. Бывший зэк во время пьянки в январе 2020 года в гостях у своего знакомого не совладал с собой, когда речь зашла о том, какая из исправительных колоний круче. И нанёс собутыльнику 4 удара ножом.

«В ходе конфликта знакомый осуждённого взял нож и нанёс последнему удар в левый плечевой сустав. Пришедшая на шум из соседней комнаты их общая знакомая обработала рану В. После чего конфликт вновь продолжился и В., взяв нож, нанёс отвернувшемуся от него знакомому 3 удара в спину и 1 удар в область левого плеча, причинив своими действиями потерпевшему непроникающие колото-резанные ранения, причинившие лёгкий вред здоровью», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия). Из-за смягчающих вину обстоятельств, таких как аморальное поведение потерпевшего и отсутствие непогашенных судимостей у обвиняемого, мужчине было назначено наказание сроком на 2 года в колонии строгого режима.