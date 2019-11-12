В Нижнем Тагиле бывший горноспасатель достал из ледяной реки женщину и двух детей

64-летний тагильчанин Алексей Хотько достал из реки Тагил женщину и двоих детей, которые провалились под лёд. ЧП случилось в выходные, 9 ноября, пишет ИА «Все новости». Около 15:00 две восьмилетние девочки гуляли на детской площадке возле дома № 20 по улице Ермака. Когда они залезли в кусты, за которыми находится крутой обрыв, одна из школьниц поскользнулась и упала в реку. Подруга попыталась помочь ей, но сама угодила в ледяную воду. Крики детей услышала мать одной из девочек, которая в этот момент как раз вышла из дома. Ей удалось схватить школьниц, но тонкий лёд под ней треснул, и она тоже стала тонуть. Женщина не умела плавать, но смогла дотолкать девочек ближе к берегу, туда, где уже можно было достать до дна.

«Моя доченька тонула в воде, в замёрзшей зимней воде, среди пластов льда… Я кинулась спасать её и подругу, которая тоже оказалась в воде, помогая моей дочери. Весь мой страх не передать словами! Я тонула сама, но выпихивала на воздух детей, вся жизнь прошла перед глазами», — рассказала ИА «Все новости» спасённая Лариса Соболевская, мать одной из упавших в реку Тагил девочек.

В это время крики о помощи услышал вышедший на балкон житель близлежащего дома Алексей Хотько. Он, не одеваясь, побежал к реке. До пенсии мужчина работал на ВГОКе горноспасателем.

«Подбежал, увидел, что женщина пытается детей вытащить. Зашёл в воду, помог достать, поставил на берег. Там не глубоко было, примерно пониже колена. Нет, страшно не было, на моём месте каждый бы так сделал!» — отметил Алексей Хотько.

Жена Алексея Хотько позвонила в МЧС, и вскоре на место происшествия прибыли полицейские и спасатели. Они намерены направить в региональный главк МЧС рапорт с ходатайством о присуждении мужчине ведомственной награды «За спасение погибающих на водах».

Напомним, лёд на реках в Свердловской области только начал образовываться и выходить на него небезопасно.