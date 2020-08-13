В Нижнем Тагиле будут судить жителя Вагонки за изнасилование и покушение на убийство своей жены

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовных дел в отношении 27-летнего жителя Вагонки, который обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство своей жены. Также мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью случайному прохожему.

Как рассказал руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Анатолий Черноус, вечером 18 июля 2019 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Ильича, изнасиловал свою супругу, а после попытался задушить её. Женщину спасло то, что муж решил, что она уже мертва, и ушёл. После того как пострадавшая очнулась, ей удалось обратиться за медицинской помощью.

Расправившись с женой, нетрезвый агрессор вышел во двор дома и избил там малознакомого мужчину, также он нанёс ему ножевое ранение в область живота «из личной неприязни».

«Несмотря на то, что вину в совершённых преступлениях обвиняемый признал лишь частично, органам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу», — пояснили в СК.

Сейчас уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.