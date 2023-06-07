В Нижнем Тагиле будут судить жителя Геленджика, устроившего пьяный дебош в поезде и ударившего полицейского

В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Геленджика, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в поезде и ударил полицейского. Как сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошёл вечером 13 января 2023 года в электропоезде Екатеринбург-Пассажирский — Приобье.

Хулиган был снят с поезда в Нижнем Тагиле и доставлен в отделение полиции. Там обвиняемый отказался выполнять законные требования стражей порядка и применил в отношении одного из сотрудников насилие, не опасное для жизни и здоровья. Преступление сразу же пресекли. Затем следователи собрали необходимую доказательную базу, уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

«С целью недопущения повторения подобных случаев в контролирующие органы направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении профилактической работы по выявлению лиц, нарушающих общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).