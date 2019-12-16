В Нижнем Тагиле будут судить за мошенничество руководителей компании-застройщика дома на Фотеево

Прокуратура Свердловской области направила в суд дело о мошенничестве в отношении руководителей ООО «Ист-Сервис». Компания занималась строительством дома по улице Удовенко в Нижнем Тагиле. Ущерб от действий 35-летнего учредителя фирмы и его жены составил более 6,7 млн рублей.

По данным следствия, изначально работы по возведению многоквартирного жилого дома по улице Удовенко выполняла фирма ООО «Домостроительная компания». С января 2009 года строительство пришлось приостановить в связи с отсутствием финансирования со стороны инвестора ИПК «Фотеево». ООО «Ист-сервис» получило полномочия застройщика в марте 2013 года. При этом компания была обязана заключить договоры долевого участия в строительстве с тагильчанами — пайщиками, вышедшими из ИПК «Фотеево».

«Обвиняемые с целью реализации преступного умысла подготовили эскизный проект многоквартирного жилого дома, который предусматривал внесение изменений в проект от 2007 года, выразившихся в увеличении количества квартир в жилом доме за счёт уменьшения их площади. На основании указанного эскизного проекта и задания на проектирование был разработан новый проект многоквартирного жилого дома», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дом был введён в эксплуатацию в августе 2017 года. В результате изменения проекта у ранее проданных квартир по договорам долевого участия изменились характеристики. В одном случае изменилась этажность и площадь квартиры, в другом жилые помещения оказались раздроблены. Помимо этого, обвиняемые подыскали покупателей на уже проданные в рамках ранее заключённых договоров долевого участия квартиры и заключили с ними новые договоры купли-продажи квартир.

В результате их действий четверо тагильчан лишились права собственности на квартиры. Общий ущерб от мошеннических действий был оценён в сумму свыше 6,7 млн рублей.

Уголовное дело по факту мошенничества, совершённого группой лиц по предварительному сговору, рассмотрит Ленинский районный суд Нижнего Тагила.