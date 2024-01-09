В Нижнем Тагиле будут судить водителя, устроившего ДТП, в котором погибли два человека

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя, который 4 ноября 2021 года устроил страшное ДТП на Черноисточинском шоссе, в котором погибли два человека.

Напомним, в тот день он ехал по Черноисточинскому шоссе в сторону ТЦ «Кит» на автомобиле Opel Astra, который принадлежал его матери, в компании своих друзей — 21-летнего парня и 17-летней девушки. Совершая опасный манёвр, водитель потерял управление и вылетел с дороги, врезавшись в опору рекламного щита.

Водитель автомобиля был госпитализирован в ЦГБ № 2 с сотрясением головного мозга, ушибом правого бедра, раной правой руки и ушибом грудной клетки. Пассажиры скончались на месте.

Действия молодого человека были квалифицированы следствием по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Теперь его ждёт суд. Максимальное наказание, которое может грозить подсудимому, — до 7 лет лишения свободы.