В Нижнем Тагиле будут судить виновника смертельной аварии на Южном подъезде к городу

В Нижнем Тагиле будут судить 36-летнего местного жителя, который, будучи за рулём Lada Priora, 9 апреля устроил аварию на Южном подъезде к городу. В результате происшествия погиб водитель другого автомобиля, тяжкие травмы получила 15-летняя девочка. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, водитель Lada Priora превысил скорость, при резком перестроении не уступил дорогу Renault Logan и подрезал его. После чего Renault Logan выехал на встречку и столкнулся с KIA Spectra. От полученных травм 73-летний водитель Kia Spectra спустя несколько часов после аварии скончался в больнице, а его внучка и водитель Renault Logan были госпитализированы.

Водитель Lada Priora обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

Видео: E1.RU

После аварии водитель Lada Priora скрылся с места происшествия. Но в этот же день его личность была установлена сотрудниками ГИБДД. Свою вину в ходе расследования обвиняемый признал полностью. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.