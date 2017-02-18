В Нижнем Тагиле будут судить убийцу-расчленителя

Уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» в отношении 44-летнего Александра Иванова передано в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Об этом сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Напомним, преступление произошло в ночь на 24 апреля 2016 года. Безработный тагильчанин в своей квартире на улице Жуковского распивал спиртное с малознакомым ему 29-летним мужчиной. В ходе пьянки между собутыльниками завязалась ссора и хозяин квартиры ударом ножом в грудь убил гостя.

«После убийства обвиняемый на балконе распилил ножовкой труп, а части тела выбросил в реку Тагил в районе Лебяжки. Лишь в июне рыбаки выловили в реке голову, левую кисть, правую и левую голени. Для доказательства вины подозреваемого пришлось провести ряд экспертиз, в том числе и молекулярно-генетическую», – рассказали в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования по отпечаткам пальцев левой руки установлена личность погибшего. Также криминалистам удалось доказать, что непосредственно перед смертью потерпевший находился в квартире обвиняемого, а также установить причастность Иванова к совершению преступления.

Агентство новостей «Между строк»