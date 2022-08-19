В Нижнем Тагиле будут судить рецидивиста, который из ревности зарезал возлюбленную во время новогоднего застолья

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу и грабёж. Он обвиняется в убийстве своей подруги.

По версии следствия, вечером 3 января 2022 года обвиняемый находился у себя дома на улице Свердлова и во время распития алкоголя со своей возлюбленной узнал о факте измены. В ходе конфликта рецидивист кухонным ножом нанёс женщине не менее 47 ударов по лицу, голове, шее, груди, рукам и ещё 7 раз ударил жертву твёрдым предметом по рукам и ногам. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте через непродолжительное время.

Затем обвиняемый вынес тело на улицу и оставил у подъезда. Чтобы скрыть следы преступления, он выбросил одежду и мобильный телефон погибшей подальше от дома. В своей квартире мужчина затёр следы крови. На следующий день местные жители обнаружили труп и вызвали скорую.

«4 января в 09:47 в дежурную часть ОП-17 Нижнего Тагила позвонила медсестра скорой медицинской помощи и сообщила, что у подъезда на улице Свердлова гражданами обнаружено тело женщины с явными признаками криминала. На место происшествия прибыли оперативники уголовного розыска, которые по горячим следам установили и личность погибшей, и подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Погибшей оказалась местная жительница, официально не трудоустроенная и несудимая. При осмотре убитой сыщики увидели несколько десятков следов от применения колюще-режущего предмета в области шеи и головы. Задержанным оказался также местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и краже. Орудие преступления и ряд других вещдоков, в том числе ёмкости из-под спиртных напитков, а также клок волос, свидетельствовали о том, что преступление было совершено на бытовой почве. Нигде не работающий тагильчанин дал признательные показания, подтвердив версию сотрудников полиции и СКР», — ранее сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу. За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы до 15 лет.