В Нижнем Тагиле во время новогоднего застолья рецидивист из-за ревности зарезал свою любимую 

В Нижнем Тагиле ранее судимого 32-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своей 38-летней знакомой на почве ревности, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, вечером 3 января 2022 года обвиняемый находился у себя дома на улице Свердлова. В гостях была его знакомая. У них возник конфликт на почве ревности, переросший в поножовщину. Кухонным ножом мужчина нанёс пострадавшей множественные ранения, от которых женщина скончалась на месте.

Обвиняемый вынес тело на улицу и оставил у подъезда. Чтобы скрыть следы преступления, он выбросил её одежду и мобильный телефон подальше от своего дома. В своей квартире мужчина затёр следы крови. На следующий день местные жители обнаружили труп и вызвали скорую.

«4 января в дежурную часть ОП-17 Нижнего Тагила в 09:47 позвонила медсестра скорой медицинской помощи и сообщила, что у подъезда на улице Свердлова гражданами обнаружено тело женщины с явными признаками криминала. На место происшествия прибыли оперативники уголовного розыска, которые по горячим следам установили и личность погибшей, и подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Погибшей оказалась местная жительница, официально не трудоустроенная и несудимая. При осмотре убитой сыщики увидели несколько десятков следов от применения колюще-режущего предмета в области шеи и головы. Задержанным оказался также местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и краже. Орудие преступления и ряд других вещдоков, в том числе ёмкости из-под спиртных напитков, а также клок волос, свидетельствовали о том, что преступление было совершено на бытовой почве. Нигде не работающий тагильчанин дал признательные показания, подтвердив версию сотрудников полиции и СКР», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе следственных действий злоумышленника задержали и заключили под стражу. По делу назначаются необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.