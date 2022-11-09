В Нижнем Тагиле будут судить наркозакладчика, укусившего полицейского

В Нижнем Тагиле будут судить 29-летнего местного жителя, укусившего в состоянии наркотического опьянения полицейского за палец руки. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении рецидивиста, который ранее уже был судим за преступления против личности и незаконный оборот наркотиков. Об этом АН «Между строк» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, 11 октября этого года обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и был задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». Он отказался проследовать в отделение полиции, попытался скрыться и уничтожить находившийся при нём наркотик.

«После чего сотрудник полиции, действуя в соответствии со ст. 12, 13, 20 Федерального закона “О полиции”, с целью пресечения сопротивления и задержания обвиняемого, догнал последнего и применил в отношении него физическую силу, обхватив его руками. Злоумышленник, понимая при этом правомерность требований и действий указанного должностного лица, но не желая им подчиняться, укусил сотрудника полиции за первый палец правой кисти, причинив ему физическую боль и ссадины», — отметили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы.