В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за оскорбление полицейских

9 августа 2020 года в ОП № 17 Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что в подъезде дома по проспекту Дзержинского неизвестный мужчина пытается выбить дверь. На место происшествия был направлен наряд полиции.

Прибыв на место, полицейские обнаружили в подъезде пьяного мужчину. На требование прекратить противоправные действия мужчина выругался в адрес полицейских грубой нецензурной бранью в присутствии жильцов подъезда.

Нарушителем оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Его обвиняют в совершении двух эпизодов преступления по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителей власти». По данному преступлению уже завершено расследование, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.