В Нижнем Тагиле будут судить мужчину за то, что он проник в дом к своей знакомой без её ведома

В Нижнем Тагиле будут судить 27-летнего жителя села Новопаньшино за то, что он проник в дом к своей знакомой без её ведома. Прокуратура Пригородного района утвердила обвинение по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище, сообщили в ведомстве.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли, проживающего в нём лица). По версии следствия, 1 мая 2023 года, ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, незаконно проник в дом в селе Петрокаменское. В этом доме проживает его бывшая сожительница. Попав в дом, он закрыл двери изнутри, поел и лёг спать.

Мужчина пояснил следователям, что в тот день, изрядно выпив, он решил помириться со своей подругой, поэтому поехал к ней домой. Прибыв на место он обнаружил, что девушки дома нет и решил проникнуть к ней в дом, чтобы подождать её, а потом поговорить. При этом он понимал, что хозяйка не давала ему разрешение на посещения дома, тем более в её отсутствие, но не предполагал, что за это может последовать наказание.

Своими действиями мужчина нарушил неприкосновенность жилища, гарантированную ст. 25 Конституции РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает арест сроком до 3 месяцев. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 Пригородного судебного района.