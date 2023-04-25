В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, убившего сожительницу 

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, в ходе ссоры убившего сожительницу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 21 ноября 2022 года обвиняемый и его сожительница, находясь в квартире дома на улице Энтузиастов, совместно распивали спиртное в честь приближающегося дня рождения мужчины. Ночью между ними возникла ссора на почве ревности: женщина оскорбляла обвиняемого.

Не желая терпеть подобное отношение, мужчина взял нож и нанёс им один удар в область груди ревнивицы. После удара он скорую помощь не вызвал, а просто лёг спать рядом. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.