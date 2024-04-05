В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который угрожал убийством своим обидчикам

В Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила поступило уголовное дело в отношении Узояна Ц., который, по версии органов следствия, являлся участником конфликта, произошедшего 1 ноября 2023 года на автомобильной парковке у здания отдела полиции № 18.

Напомним, по информации из соцсетей, группа мужчин неславянской внешности напала на сидящих в машине молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Весь конфликт успела заснять девушка, сидящая на водительском кресле. Молодые люди подали заявление в отдел полиции № 18 и распространили видео нападения в социальных сетях. По версии потерпевшей стороны, конфликт произошёл якобы из-за кражи у нападавших вещи одним из молодых людей.

Как ранее сообщала пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», полицейские установили, что потерпевший молодой человек был знаком с нападавшими. Мужчины оказались из общей компании друзей бывшей сожительницы пострадавшего. А причиной конфликта стали семейно-бытовые неурядицы между бывшими сожителями.

После расставания 35-летняя женщина написала заявление на молодого человека в отдел полиции № 18, обвинив его в краже имущества из её квартиры, а позже обратилась за помощью к своим знакомым.

«Обвиняемый совершил хулиганство с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, высказал угрозу убийством и причинил гражданину лёгкий вред здоровью из хулиганских побуждений. Узояну Ц. предъявлено обвинение по п. “а” ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 119, п. “а” ч. 2 ст. 115 УК РФ», — сообщает пресс-служба суда.