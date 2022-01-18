В Нижнем Тагиле будут судить монтажника, из-за которого от удара током погиб 9-летний мальчик

В Нижнем Тагиле будут судить 40-летнего монтажника световой рекламы, из-за ошибки которого летом 2021 года погиб 9-летний ребёнок.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 24 июля на крыльце магазина-бара на улице Победы, 47/1. По данным следствия, 9-летний мальчик попросил у мамы попить, они вместе зашли в ближайший магазин. Спустя время мальчик вышёл на улицу, чтобы дождаться маму на крыльце. В прокуратуре уточняют, что на крыльце ребёнок попытался забраться на перила и схватился рукой за решётку внешнего блока кондиционера, не имеющего заземляющего устройства, получил удар током и упал на землю. На скорой помощи мальчика увезли в больницу, но спасти ребёнка не удалось.

В ходе следствия выяснилось, что при монтаже рекламной вывески рабочий допустил ошибку. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Мужчина признался в том, что в декабре 2020 года он по устной договорённости с собственником торговой точки установил антивандальную решётку на внешний блок кондиционера, находящегося на стене у входа в магазин. В ходе монтажа он саморезом пробил питающий кабель кондиционера. Также в ходе судебно-медицинской и электротехнической экспертизы подтвердилось, что заземляющее устройство в конструкции отсутствовало.