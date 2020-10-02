В Нижнем Тагиле будут судить межрегиональную банду наркодилеров

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении участников банды, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств на межрегиональном уровне. Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, в состав ОПС входил 21 человек, из них – 5 женщин. Большинство наркодилеров ранее судимы за совершение аналогичных преступлений и сами являются наркоманами.

«За время существования криминальная структура успела реализовать запрещенных веществ на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. Вышли на след и задержали фигурантов оперуполномоченные подразделения по борьбе с наркобизнесом областного ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Нижнего Тагила. О масштабе деятельности криминального сообщества свидетельствуют объемы наркотических средств, поставляемых для незаконного сбыта, в количествах, многократно превышающих крупный и особо крупный размер, что гарантировало получение стабильно высокой прибыли. Сыщиками изъято около 3 кг героина и синтетических средств, это свыше 10 000 разовых доз для зависимых граждан. О том, что конфискованный товар является наркотиками, подтвердило исследование ЭКЦ Главного управления», - отметил Горелых.

По данным следствия, организатором преступного сообщества были созданы три интернет - площадки, через которые велась торговля наркотиками на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края. Чтобы установить финансовые каналы ОПС, сотрудникам полиции потребовалась помощь межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. Органами внутренних дел проведено 110 комплексных, физико-химических и дактилоскопических экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек.

В отношении 15 наиболее активных участников сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные задержанные до судебного разбирательства находятся под домашним арестом. Ещё нескольким фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий или подписка о невыезде. Всем участникам наркокартеля полицией инкриминирована ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, а также в зависимости от роли каждого - ч. 5 либо ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств, и ст. 174.1 УК РФ - легализация денежных средств. Самое строгое наказание по вышеназванным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Уголовное дело составило 130 томов.