В Нижнем Тагиле будут судить межрегиональную банду наркодилеров

В Ленинский райсуд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении участников банды, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств на межрегиональном уровне. Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, в состав ОПС входил 21 человек, из них – 5 женщин. Большинство наркодилеров ранее судимы за совершение аналогичных преступлений и сами являются наркоманами.
«За время существования криминальная структура успела реализовать запрещенных веществ на общую сумму свыше 52 миллионов рублей. Вышли на след и задержали фигурантов оперуполномоченные подразделения по борьбе с наркобизнесом областного ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Нижнего Тагила. О масштабе деятельности криминального сообщества свидетельствуют объемы наркотических средств, поставляемых для незаконного сбыта, в количествах, многократно превышающих крупный и особо крупный размер, что гарантировало получение стабильно высокой прибыли. Сыщиками изъято около 3 кг героина и синтетических средств, это свыше 10 000 разовых доз для зависимых граждан. О том, что конфискованный товар является наркотиками, подтвердило исследование ЭКЦ Главного управления», - отметил Горелых.
По данным следствия, организатором преступного сообщества были созданы три интернет - площадки, через которые велась торговля наркотиками на территории Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, а также Пермского края. Чтобы установить финансовые каналы ОПС, сотрудникам полиции потребовалась помощь межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. Органами внутренних дел проведено 110 комплексных, физико-химических и дактилоскопических экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 100 человек.
В отношении 15 наиболее активных участников сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные задержанные до судебного разбирательства находятся под домашним арестом. Ещё нескольким фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий или подписка о невыезде. Всем участникам наркокартеля полицией инкриминирована ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе, а также в зависимости от роли каждого - ч. 5 либо ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств, и ст. 174.1 УК РФ - легализация денежных средств. Самое строгое наказание по вышеназванным статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Уголовное дело составило 130 томов.
«Следователям свердловского главка МВД понадобилось 13 месяцев для сбора доказательственной базы по данному уголовному делу. По распоряжению начальника ГСУ ГУ МВД области генерал-майора юстиции Владимира Миронова была создана усиленная следственно-оперативная группа, возглавлял которую опытный руководитель майор юстиции Дмитрий Гусев. Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Свердловской области Вадимом Чукреевым», - рассказал Валерий Горелых.