В Нижнем Тагиле будут судить директора предприятия за убийство подчинённого

Ленинская районная прокуратура Нижнего Тагила передала в суд уголовное дело в отношении 59-летнего директора ООО «Горбуновское торфопредприятие», который обвиняется в убийстве подчинённого. По версии следствия, подсудимый в ночь на 11 августа 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил словесную ссору с 62-летним сторожем. В ходе конфликта директор, вооружившись неустановленным металлическим предметом, нанёс потерпевшему не менее трёх ударов по голове, от которых работник упал на землю. Тело мужчина положил в багажник автомобиля и вывез в лесной массив, где облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг.

Утром 12 августа 2021 года в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве, в районе 123-го километра автодороги Екатеринбург — Серов, тела мужчины со следами сильных ожогов. В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обвиняемого задержали по горячим следам.

«Обгоревший труп неустановленного человека в лесном массиве обнаружил мужчина, катаясь на квадроцикле. Очевидец сообщил о жуткой находке в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОП-21 и группа опытных сыщиков под руководством начальника ОВД Нижнего Тагила полковника Абдулкадырова, а также представители Следственного комитета. При проверке баз данных по изъятым отпечаткам пальцев оперуполномоченные установили личность погибшего: им оказался 60-летний житель Дзержинского района. Мужчина проживал в сторожке на территории небольшого предприятия в посёлке Чащино, где подрабатывал сторожем. Руководитель фирмы при первоначально проведённых оперативных мероприятиях был заподозрен в причастности к преступлению. В частности, сыщиков уголовного розыска заинтересовало то обстоятельство, что директор не проявил никакого беспокойства о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий, и не сообщил ни в полицию, ни родным о его пропаже. Сыщики осмотрели иномарку, принадлежащую хладнокровному хозяину "конторы". В багажнике машины были обнаружены характерные бурые пятна», — отмечал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы.