В Нижнем Тагиле будут судить банду несовершеннолетних воришек

В Нижнем Тагиле на скамье подсудимых оказались трое подростков от 15 до 17 лет, которые обвиняются в серии краж из торговых точек. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», молодые люди похищали из магазинов алкоголь и продукты, которые в дальнейшем перепродавали. Затем переключились на автоматы по розливу воды, установленные во всех районах города, а также аппараты по продаже мягких игрушек.

«Действовали подростки по схеме: младший наблюдал за тем, чтобы поблизости никого не было, старшим доставалась роль взломщика и похитителя наличности. В результате краж в распоряжении подростков оказывались суммы от 1000 рублей до десятка тысяч, которые они тратили на личные нужды. На их счету 65 фактов противоправных деяний», — пояснили в полиции.

Также установлено, что все трое ранее обучались в одной школе и уже состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. При этом, находясь под подпиской о невыезде, подростки продолжали совершать кражи, а старший группы был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении и изготовление наркотиков. Тогда в отношении достигшего к этому моменту возраста совершеннолетия подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, молодого человека направили в СИЗО.

В настоящее время двое других участников банды по-прежнему находятся под подпиской о невыезде, причём младший, которому в сентябре исполнилось 16 лет, летом уже был осуждён за совершение кражи из магазина и приговорён к обязательным работам.