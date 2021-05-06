В Нижнем Тагиле будут судить банду наркодилеров

Полиция Нижнего Тагила передала в суд дело банды наркоторговцев, которая с 2017 по 2020 год занималась распространением через интернет запрещённых веществ на территории города. Двое из обвиняемых ранее к уголовной ответственности не привлекались, а третий мужчина (29 лет) неоднократно судим за преступления имущественного характера.

«Самый младший (22 года. — Прим. ред.) из участников группы был задержан оперативными сотрудниками в конце сентября прошлого года на кладбище в районе Рудника имени III Интернационала с поличным. При нём сотрудники полиции обнаружили и изъяли 3 пластиковых пакетика с 50 свёртками из фольги, в которых находились синтетические наркотики. В дальнейшем оперативники обнаружили несколько тайников на территории Ленинского и Тагилстроевского районов, которые успел сделать задержанный молодой человек», — рассказали АН «Между строк» в полиции.

Задержанный признался полицейским, что основной причиной заняться незаконным бизнесом было не только получение самостоятельного заработка, но и возможность употреблять наркотические средства с минимальными для себя материальным затратами. В октябре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ещё двух тагильчан, которые, как выяснилось, также были наркокурьерами того же интернет-магазина. Оба также оказались наркозависимыми людьми. Всего из незаконного оборота было изъято более 140 г синтетических наркотических средств.