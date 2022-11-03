В Нижнем Тагиле будут судить банду грузчиков, укравших из гипермаркета «Лента» товар на 900 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле полиция передала в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении пяти сотрудников гипермаркета «Лента», обвиняемых в хищении магазинной продукции. Два приёмщика товаров, оператор погрузок, начальник грузовой зоны и водитель, работая в гипермаркете на Свердловском шоссе, с июля по октябрь 2021 года украли из магазина имущество на 900 тысяч рублей, уточнили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По версии следствия, обвиняемые на складе выбирали товары разных категорий, затем расфасовывали их на поддон, который был частично скрыт от системы видеонаблюдения. Водитель ставил под разгрузку свой автомобиль к воротам, в это время злоумышленники перекладывали подготовленные товары в пустую тару, прикрывая её ящиками, а один из участников погрузок стоял на стрёме. Таким образом банда успела провернуть более 20 махинаций. По словам старшего следователя по особо важным делам СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» майора юстиции Константина Перезолова, четыре участника аферы, самому старшему из которых 33 года, обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершённые группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). 41-летний водитель, перевозящий украденное, обвиняется в пособничестве хищению чужого имущества (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Часть похищенного имущества изъята и возвращена потерпевшей стороне.