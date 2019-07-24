В Нижнем Тагиле будут судить банду драгдилеров

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут двое мужчин, организовавших подпольную лабораторию по изготовлению наркотических веществ с целью их дальнейшей реализации, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. По данным ведомства, обвиняемые действовали на территории Свердловской области почти 4 месяца — с ноября 2018 по февраль 2019 года. После приобретения веществ, необходимых для изготовления мефедрона, мужчины синтезировали его, расфасовывали и реализовывали наркотик через интернет с помощью «закладок».

«Задержали подозреваемых оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России “Нижнетагильское” в ходе оперативно–розыскных мероприятий на трассе Екатеринбург — Серов на территории Пригородного района. Расследованием уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере занимались следователи межмуниципального управления», — пояснили АН «Между строк» в полиции Нижнего Тагила.

Санкции, предусмотренные инкриминируемыми обвиняемым статьями, предполагают наказание в виде лишения свободы до 20 лет.