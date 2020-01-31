В Нижнем Тагиле будут судить автомобильного вора, который вскрывал машины возле УВЗ

В Дзержинский райсуд Нижнего Тагила направлено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, который обвиняется по статье УК РФ «Кража». Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина подозревается в 29 эпизодах воровства из автомобилей.

«Как правило, в качестве объектов для совершения преступлений житель Вагонки выбирал автомашины отечественного производства, припаркованные вблизи проходной градообразующего предприятия, а также оставленные во дворах жилых домов. Для проникновения в салон транспортного средства злоумышленник использовал отвёртку, которую всегда держал при себе. С помощью инструмента мужчина вскрывал капот автомашин и похищал аккумуляторные батареи. Той же отверткой открывал двери автомобиля либо просто разбивал стекло и забирал из салона магнитолы, сабвуферы, регистраторы и другие ценные вещи, оставленные владельцами. В большинстве своём автомашины не были оборудованы сигнализацией. Всё похищенное имущество злоумышленник продавал незнакомым людям, аккумуляторы сдавал скупщикам», — пояснили в полиции.

Общий ущерб, причинённый потерпевшим, составил более 100 тысяч рублей. Правоохранители уточняют, что мужчина не имеет постоянной работы и ранее привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.