В Нижнем Тагиле будут судить 17-летнего водителя, который в пьяном ДТП насмерть сбил мужчину

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 17-летнего тагильчанина. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 7 ноября 2020 года около 4 часов утра пьяный ученик 11-го класса сел за руль автомобиля Skoda Rapid своего отца, не спросив разрешения. Юноша, не имея водительских прав, поехал кататься по улице Фрунзе, а у дома № 60 на улице Вогульской сбил мужчину. В результате ДТП 67-летний пешеход погиб.

Школьник свою вину признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направили в Пригородный райсуд. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что законный представитель обвиняемого привлечён к административной ответственности за ненадлежащее содержание, воспитание, обучение, защиту прав и интересов ребёнка. Также представителю грозит ответственность за передачу управления автомобилем лицу, заведомо не имеющему водительких прав.