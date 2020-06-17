В Нижнем Тагиле будут бороться с борщевиком при помощи перемещения его в 4-метровую траншею

В этом году в Нижнем Тагиле планируют бороться с борщевиком, сок которого вызывает сильные ожоги на коже, при помощи нового метода. В местах распространения сорняка верхний слой земли будут срезать и перемещать в траншею глубиной до четырёх метров. Освобождённые участки засыплют «чистым» грунтом из траншеи.

«Преимуществом данного способа является простота и экологичность, поскольку он исключает применение вредных химикатов в черте города. Помимо того, весь процесс механизирован, контакт людей с растением сводится к минимуму, в отличие от срезки триммером», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

Экспериментальным участком для проверки эффективности нового метода станет улица Круговая.

С 1 июня МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» приступили к покосу травы на придорожных и разделительных полосах автомобильных дорог. Они приведут в порядок территории в районе 53 улиц.

«Завершён покос травы на центральных улицах: Горошникова, Красногвардейская, Ленина, Фрунзе, Металлургов, Мира, Победы, Первомайская, проспект Вагоностроителей. Сейчас работы ведутся на участке от Победы до Серова по улице Пархоменко. Для сокращения разрыва в графике на договорной основе принято 10 человек. В ближайшее время объём покосов увеличится», — рассказал директор ТДС Игорь Васильев.

Часть перечисленных подрядчиком улиц пока не принята, поскольку скошенная трава с газонов и обочин ещё не убрана и не вывезена. У «УБТ-Сервиса» не примут те улицы, где кошение травы проводилось трактором, потому что сейчас газоны на данных территориях имеют неопрятный вид.