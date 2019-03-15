В Нижнем Тагиле бомж всю ночь пролежал в коллекторе со сломанной ногой

Мужчина без определённого места жительства всю ночь пролежал со сломанной ногой в коллекторе рядом с домом № 15 по улице Циолковского. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по словам потерпевшего, он решил провести ночь в тёплой будке, но оступился, упал вниз и сломал ногу. Утром 15 марта мужчину нашли сотрудники ресурсноснабжающей организации. На место были вызваны скорая помощь и сотрудники группы быстрого реагирования ОП № 16 и спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила, которые достали пострадавшего. Потерпевший был доставлен в ЦГБ № 2.