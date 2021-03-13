В Нижнем Тагиле больше месяца разыскивают водителя, сбившего 54-летнего пешехода

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски водителя, который сбил 54-летнего мужчину и скрылся. Напомним, авария произошла 5 февраля около 9 часов утра напротив дома № 30 по улице Пихтовой, но установить личность водителя и его автомобиль пока так и не удалось. Пострадавший пешеход получил тяжёлые травмы, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Следственное управление города Нижний Тагил просит очевидцев происшествия, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства данного ДТП, обратиться по адресу: улица Островского, 7, кабинет 114 или по телефону: 8 (3435) 97-62-59.