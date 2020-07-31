В Нижнем Тагиле благоустроят трамвайное кольцо на улице Победы

Специалисты МБУ «Служба экологической безопасности» сегодня, 31 июля, приступили к благоустройству территории трамвайного кольца по улице Победы. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, на участке будет отсыпана гравием пешеходная зона у остановочного комплекса, обустроены и засеяны травой газоны, восстановлена живая изгородь и дополнительно высажены кустарники. Всего на участке посадят более 200 кустов рябинника, сирени обыкновенной, розы морщинистой и спиреи иволистной.

Напомним, в 2015 году студентка 4-го курса Нижнетагильского строительного техникума Елена Елсукова защитила проект по благоустройству трамвайного кольца на улице Победы. Проект должен был быть реализован на средства БФ «Уютный город», но из-за возникших сложностей с планировкой до конца так и не был доведён.