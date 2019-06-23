В Нижнем Тагиле безработный мужчина погиб от удара током

Днём 22 июня на территории заброшенной воинской части на улице Фрунзе от удара током погиб мужчина. Как сообщается в паблике «ЧП Нижний Тагил», погибший выпивал со своими знакомыми, а когда закончился алкоголь, он пообещал собутыльникам вернуться с добавкой. По неофициальной информации, мужчина отправился на территорию заброшенной воинской части на улице Фрунзе, где намеревался демонтировать медные части работающих трансформаторов. При попытке вытащить медные вставки мужчина получил смертельный удар током. Известно, что погибший приехал в Нижний Тагил и не имел постоянного места проживания и работы.