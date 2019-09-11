В Нижнем Тагиле без вести пропала 26-летняя девушка

В Нижнем Тагиле без вести пропала 26-летняя Дарья Малько. Как рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Прорыв», 3 сентября девушка ушла из дома, сказав маме, что скоро вернётся, и больше на связь не выходила.

По предварительным данным, Дарью видели в Екатеринбурге и Кировграде. Сейчас эта информация проверяется. По словам волонтёров, ранее тагильчанка не уходила из дома надолго. В полицию родственники не обращались

Телосложение пропавшей девушки худощавое, рост — от 170 до 175 сантиметров. Карие глаза и каштановые волосы, стрижка — короткое каре. В день исчезновения была одета в тёмно-синюю куртку-парку, чёрные брюки со светлой полосой и чёрные демисезонные полусапожки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дарьи Малько, просят сообщать по телефонам: +79000440220 (Наталия), +79002036662 (Мария).