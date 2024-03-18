В Нижнем Тагиле банда подростков за ночь дважды совершила налёт на магазины электронных сигарет (ВИДЕО)

В ночь на 13 марта в Нижнем Тагиле банда подростков попыталась ограбить магазин электронных сигарет на улице Карла Либкнехта, 17а. На записи видно, как двое молодых людей сначала смотрят в стекло двери, а затем выбивают его ногами. Позже к подросткам присоединились ещё двое напарников, но, испугавшись сигнализации, несостоявшиеся грабители сбежали. Как рассказал АН «Между строк» владелец магазина Алексей Мартынов, взломщиками оказались подростки в возрасте 13–15 лет.

«Как нам сейчас уже известно, возраст подростков, пытавшихся ограбить магазин, от 13 до 15 лет. Две недели назад четверо других подростков вломились и ограбили наш магазин. С тех пор мы поставили дополнительные камеры наблюдения и усиленную сигнализацию. А эта группа подростков об этом не знала. Они испугались сигнализации и убежали. Мы отметили, что ребята были подготовлены. С собой у них был большой походный рюкзак. Получается, они планировали вынести всё. Так что участников и их родителей сейчас разыскивает полиция», — комментирует Алексей Мартынов.

Также бизнесмен рассказал, что подростки на этом не остановились и через 15 минут ограбили магазин электронных сигарет на проспекте Мира, 71, принадлежащий его товарищу.

«Там они разбили стекло и вынесли товар. Через 5 минут приехала охрана, но не смогла их поймать», — рассказывает Алексей.

На данный момент полиция уже работает по двум обращениям: представителя торгового центра и владельца торговой точки.

«В отделе полиции 18 МУ МВД России “Нижнетагильское” обращение представителя торговой точки о попытке проникновения зарегистрировано. Принято заявление об ограблении владельца магазина на проспекте Мира, 71. Сейчас организована проверка, устанавливаются личности злоумышленников. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — пояснили АН «Между строк» в ведомстве.

Напомним, ночью 18 февраля грабители ворвались в магазин электронных сигарет на улице Карла Либкнехта и вынесли из него часть товара, а также ноутбук. Полиция быстро отреагировала и разыскала подозреваемых. Грабителями оказались подростки, состоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 19.