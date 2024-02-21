Полицейские Нижнего Тагила установили личности подростков, которые ограбили магазин электронных сигарет (ВИДЕО)

Полиция Нижнего Тагила установила личности всех подозреваемых, которые ночью 18 февраля ворвались в магазин электронных сигарет Vape Shop на улице Карла Либкнехта, 17а и вынесли из него часть товара, а также ноутбук. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», ими оказались хорошо знакомые полиции подростки в возрасте 15–17 лет.

«Все состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 19 МУ МВД России "Нижнетагильское" за совершение аналогичных противоправных действий. У одного из подростков дома изъят похищенный ноутбук, устанавливается место сбыта остального имущества. В ближайшее время будет принято процессуальное решение», — пояснили АН «Между строк» в ведомстве.