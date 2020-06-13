В Нижнем Тагиле банда подростков разбивала машины и снимала с них аккумуляторы

Полиция Нижнего Тагила вычислила банду подростков, которые разбивали чужие машины и снимали с них аккумуляторы. Орудовали хулиганы в районе Красного Камня на улице Жуковского.

«В отделе полиции № 18 есть ряд заявлений о кражах АКБ из автомашин. По всем фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники полиции установили личности подростков, причастных к совершению преступлений, всем им 14-17 лет. Проводятся необходимые следственные действия», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как пишет TagilCity со ссылкой на очевидцев, в банде было не менее десяти человек.