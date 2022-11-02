В Нижнем Тагиле банда малолетних воришек терроризирует магазины и кафе. Ни полиция, ни родители ничего не могут сделать (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле группа малолетних воришек продолжает терроризировать магазины и кафе. Очередная кража с участием несовершеннолетних произошла вчера, на этот раз им удалось похитить только несколько шоколадок из кофейни Coffee Like, сообщает паблик во «Вконтакте» «Типичный тагильчанин».

Ранее в кражах из магазинов на Вагонке был замечен подросток в красной куртке, но сейчас у него появился подельник. От действий несовершеннолетних уже пострадали несколько цветочных магазинов, где мальчики украли копилку для чаевых и контейнер для пожертвований. В основном парочка орудовала неподалёку от Алтайского рынка. Личность первого правонарушителя сотрудники полиции установили, о его подельнике пока ничего не известно.

Как сообщают в правоохранительных органах, привлечь воришек к ответственности по закону нельзя, так как им ещё нет 14 лет. Мальчика в красной куртке растит только мама, женщина непьющая и законопослушная. Но, несмотря на все её старания, он упорно продолжает нарушать закон.

«К сожалению, мама одна занимается воспитанием и не справляется со своим сыном. Парень с июля этого года поставлен на учёт в ПДН ОП № 17 за самовольный уход из дома и кражу. С тех пор в полицию не раз поступали обращения о кражах, к которым оказывался причастен 13-летний хулиган, не достигший возраста уголовной ответственности. Мама по мере возможности компенсирует ущерб потерпевшим, отвечая за деяния своего непутёвого сына. Инспекторы ПДН практически каждый день общаются с неуправляемым подростком, стараясь наставить того на путь истинный. Совсем недавно за совершение очередного правонарушения его помещали в ЦВСНП (центр временного содержания несовершеннолетних преступников)», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее мальчик попал на записи камер видеонаблюдения во время недавнего ограбления по адресу проспект Вагоностроителей, 19. В тот раз подросток похитил из магазина автозапчастей коробку для пожертвований, в которой было 3500 рублей.