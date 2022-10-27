В Нижнем Тагиле школьник украл из магазина автозапчастей коробку с пожертвованиями

В Нижнем Тагиле 26 октября из магазина «Aвтозапчасти» на проспекте Вагоностроителей, 19 посетитель украл коробку с пожертвованиями, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Как рассказали сотрудники торговой точки, молодой человек зашёл в магазин и предлагал всем купить у него шампунь. Парень заметил коробку для пожертвований, внутри которой были деньги. Дождавшись, пока продавцы отвлекутся на посетителей, злоумышленник схватил со стола ящик, в котором было 3500 рублей, и сбежал.

В комментариях под постом некоторые пользователи написали, что молодой человек им знаком, поскольку тоже заходил с приятелем к ним в магазин.

«Они сегодня и к нам заходили. Только у нас им ничего не приглянулось», — говорит Ольга Хмельницкая.

«Я их видела, когда они украли шампуни в “Магните” на Ильича. Так же ворвались и убежали. Второй поменьше ростом и в тёмной куртке», — написала Мария Башкатова.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что личность злоумышленника уже установлена.

«По факту кражи в отделе полиции № 17 проводится проверка. Установлен подозреваемый, 13-летний подросток, состоящий на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за самовольный уход из дома и кражу. С ним проводится профилактическая работа. Принимаются меры к возмещению причинённого ущерба», — сообщили в полиции.