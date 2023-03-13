В Нижнем Тагиле автомобиль такси вылетел с дороги и врезался в дерево 

Сегодня, 13 марта, около 13 часов возле дома № 32а на улице Индустриальной произошло ДТП с участием автомобиля такси. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 35-летний водитель Lada Granta, двигаясь по трамвайным путям в сторону улицы Циолковского, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В результате аварии пострадавший оказался зажат в автомобиле. К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила, которые с помощью специнструмента освободили водителя и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.