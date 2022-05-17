В Нижнем Тагиле автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 13 мая около 19:00 на перекрёстке улиц Красноармейской и Серова произошло ДТП с участием 10-летнего велосипедиста и автомобиля Toyota, за рулём которого находилась 35-летняя женщина. Как видно на записи, велосипедист на высокой скорости выехал на перекрёсток со стороны моста. Среди автомобилей, движущихся по улице Серова, один затормозил и избежал столкновения, а женщина за рулём кроссовера остановиться не успела. В результате ДТП, как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, автомобиль получил механические повреждения, мальчик не пострадал.

В данный момент сотрудниками ГИБДД проводится работа по выявлению виновника ДТП. Сотрудниками отдела пропаганды ГИБДД усилены меры по профилактике нарушения правил дорожного движения среди несовершеннолетних. ГИБДД напоминает, что выезд на велосипеде на проезжую часть лицам до 14 лет запрещён.

Напомним, 23 апреля на этом же перекрёстке водитель LADA Priora сбил 21-летнего велосипедиста. В тот раз пострадавший сломал голень.