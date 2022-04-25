В Нижнем Тагиле водитель сбил велосипедиста, выехав на перекрёсток на красный сигнал светофора (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 23 апреля в 19:33 водитель LADA Priora сбил велосипедиста на перекрёстке улиц Серова и Красноармейской. Об этом сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

36-летний автовладелец следовал по улице Серова со стороны Первомайской. Подъезжая к улице Красноармейской, он выехал на перекрёсток на запрещённый сигнал светофора и сбил 21-летнего велосипедиста, который направлялся по Красноармейской в сторону Газетной. Врачи после осмотра отпустили велосипедиста домой с переломом голени.

В ГИБДД напомнили о соблюдении правил дорожного движения и необходимости быть внимательными на дорогах, особенно весной, когда на проезжей части появляются велосипедисты, скейтбордисты и райдеры на самокатах.