В Нижнем Тагиле автолюбительница заплатит школьнице 500 тысяч рублей за перелом ноги

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась компенсации морального вреда 14-летней школьнице, которая пострадала в ДТП. Инцидент произошёл 6 сентября 2018 года в Северном посёлке. По данным пресс-службы областной прокуратуры, около 14:00 водитель автомобиля ВАЗ-2107 допустила наезд на девочку, переходившую проезжую часть дороги. В результате удара подросток получил переломы шейки левого бедра со смещением.

«Вследствие полученных травм девочка испытала сильное физическое, психологическое и нервное потрясение, а также была вынуждена пройти длительное стационарное и амбулаторное лечение. При этом нарушителем не было выполнено законное требование сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования при наличии явных признаков алкогольного опьянения», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что автомобилем управляла 22-летняя женщина, а ребёнок направлялся из школы домой не по безопасному маршруту «дом — школа — дом» и нарушал правила дорожного движения.

По результатам рассмотрения иска с нарушителя в интересах ребёнка взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.