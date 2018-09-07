В посёлке Северный ВАЗ сбил школьницу

Накануне днём возле дома № 4 по улице Сурикова в посёлке Северный ВАЗ-2107 под управлением 22-летней женщины сбил школьницу. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 13-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход госпитализирована в ЦГБ № 1 с травмой головы и переломом левого бедра.

«На момент происшествия ребёнок направлялся из школы домой. Девочка шла не по безопасному маршруту “Дом — школа — дом”. Нарушала правила дорожного движения, так как торопилась домой», — пояснили в ведомстве.