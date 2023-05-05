В Нижнем Тагиле автоледи сбила велосипедиста на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле 3 мая около 21:45 на перекрёстке улиц Космонавтов и Фрунзе произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.

При повороте налево с улицы Космонавтов на Фрунзе 40-летняя женщина — водитель автомобиля Skoda Rapid сбила на пешеходном переходе 19-летнего молодого человека, который ехал на велосипеде на зелёный сигнал светофора не спешившись. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения, а велосипедист — ушибы различных частей тела. После осмотра медиками он был отпущен домой.

В ГИБДД отметили, что за 10 лет вождения автоледи ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. По факту ДТП проводится проверка.