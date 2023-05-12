В Нижнем Тагиле автоледи сбила ребёнка, убегающего от продавца магазина с украденной бутылкой газировки в руках

Накануне вечером в Нижнем Тагиле на Вагонке, напротив магазина «Монетка» на улице Бобкова, отечественная легковушка сбила школьника. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 40-летняя водитель за рулём Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Бобкова, у дома № 6 наехала на 9-летнего пешехода, который перебегал через дорогу с украденной бутылкой газированной воды в руках.

У ребёнка диагностировали открытый переломом левой голени со смещением. Пострадавшего доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Выяснилось, что мальчик, находясь с друзьями в магазине, решил украсть газировку. Авария произошла как раз в тот момент, когда дети убегали от продавца супермаркета, который по видеокамерам заметил воришек.

Водитель легковушки со стажем вождения 2,5 года пояснила госавтоинспекторам, что почувствовала удар по кузову автомобиля и увидела упавшего на асфальт ребёнка. По её словам, мальчик словно «налетел» на машину, поэтому аварии избежать не удалось. Автоледи к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась, за рулём была трезва.

В ближайшие дни сотрудники ГИБДД посетят школу, где обучается пострадавший, и проконтролируют то, как в общеобразовательном учреждении преподают правила дорожного движения. По факту кражи полицейские отдела № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проведут отдельную проверку.

«ГИБДД обращается к родителям и напоминает об обязанности постоянного контроля за досугом своих детей. С детьми необходимо ежедневно проводить профилактические беседы о правилах безопасного поведения на проезжей части, как при движении в школу, так и при совершении самостоятельных прогулок, тем более если они осуществляются без сопровождения со стороны взрослых», — отметили в Госавтоинспекции.