В Нижнем Тагиле арестовали мужчину за съёмку детского порно

В Нижнем Тагиле правоохранительные органы задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в съёмке детского порно. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в силовых структурах, мужчина снимал видео с 9-летней девочкой. Уточняется, что злоумышленник уже был судим за изготовление порнографии с детьми. По данным АН «Между строк», 29 марта в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», которое расследуется следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила.

«Всё происходящее снимал на телефон. В общей сложности распространил в Сети два видео. До суда он будет под стражей», — отметил инсайдер «КП».

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области комментировать возбуждение уголовного дела не стали.